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بيان من آيتن عامر بشأن حلقتها التي أغضبت الجمهور

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آيتن
آيتن

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منى الشاذلى

أيتن عامر

أصدرت الفنانة آيتن عامر بيانًا عبر صفحتها بـ"فيس بوك" للرد على الهجوم الذي تعرضت له بسبب ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي بوزن زائد بطريقة مبالغ فيها وتحذيرها الناس من عمليات تكميم المعدة .

وقالت آيتن عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "أيوة فى مشاكل أهم وأعمق من المشكلة بتاعتى اللى تناولتها النهاردة الإعلامية منى الشاذلي ولكن خلينا نشوفها بشكل تانى، ليه منقولش إن تجربتي دى ممكن تبقى حافز لناس كتير نفسها تخس وظروفها المعنوية أو المادية مش مساعداها خصوصًا إن دكتور أحمد عمر وافق إنه ينزل الأنظمة الغذائية كاملة دون أى مقابل".

وأضافت أيتن في تدوينتها: "ليه منقولش إن دى تجربة فعلية تخلى الناس اللى بيتضحك عليها باسم عمليات التكميم وتحويل المسار وبيبقى عندهم استعداد يبيعوا دهبهم ويعملوا جمعيات عشان يعملوا العملية مع إنه من الممكن منضرش صحتنا ونخش غرف عمليات ونعمل دايت وتخس ومنتكلفش كل الفلوس دى".

وأنهت أيتن حديثها بالقول "ليه الحلقة دى متكونش بتهون على كل واحدة لسه مخلفة ووزنها زايد وعندها اكتئاب وبتوريها إنها مش لوحدها اللى بيحصلها كدة وإنى كممثلة لا أتميز عنها بشيء سوى الإرادة وأشجعها تبدأ معايا، بلاش هجوم بلا داعى، أنا مش هقدر أحل مشاكل الكون ولا مشكلة الغلاء &rlm;لكن ممكن أكون مصدر إلهام لبنات كتير وأساعدهم على الوصول لحلم صغير لأن هو ده اللى هقدر عليه".

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