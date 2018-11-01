قيادات فى الإخوان تواصلت معى للعودة إلى مصر

01 نوفمبر 2018 - 11:40 ص

أكد المحامي والحقوقي مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن بعض كوادر الإخوان في تركيا تواصلت معه لبحث العودة لمصر بعد إعلانها الانشقاق عن الإخوان.

وأضاف أن نسبة كبيرة من شباب الجماعة المقيمين في تركيا، انفصلوا رسميًا عن التنظيم بسبب ممارسات قيادات الإخوان في إسطنبول، والاضطهاد الذي يعانون منه، بحسب تصريحاته لصوت الأمة.

كما أشار إلى أن قيادات إخوانية في السجون أيضًا انفصلت عن الإخوان، بعد أن نشبت خلافات بينهم وبين القيادات بسبب الخسائر التي تضرب الجماعة.

وأوضح أن بعض كوادر الإخوان في تركيا تواصلوا معه لبحث العودة لمصر بعد إعلانهم الانشقاق عن الإخوان، وأن جماعة الإخوان تمر بأصعب مراحلها، والانشقاقات من الإخوان لا تقتصر فقط على الكوادر الموجودة خارج مصر، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان شهدت الفترة الماضية أكبر عملية انشقاق.

وتابع قائلاً: الكثير من قواعد الإخوان الهاربة في تركيا نقمت على السلطات التركية كما نقمت على الإخوان.

يأتي هذا في الوقت، الذي تمر به الجماعة بسبب وجود خلاف بسبب جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، والتي تضم على رأسها إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان، ومحمود حسين الأمين العام للإخوان، والتي تمتلك كل الأوراق داخل الإخوان سواء المالية أو الإعلامية.