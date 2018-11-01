فرحات ناعيا قنديل: "مصر كلها كانت تنتظر كلمته"

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نور فرحات

حمدي قنديل

برنامج قلم رصاص

نعى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الإعلامى والصحفى حمدى قنديل الذى رحل عن الحياة مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 82 عاما، لافتا إلى أن مصر كلها كانت تنتظر كلمته، وكان صاحب قلم ورأي حر ولم يُمل عليه ما سيناقشه في برامجه التليفزيونية  .

وقال فرحات خلال تدوينته على "فيس بوك": "كم من مرة استضافني في برنامجيه رئيس التحرير وقلم رصاص، كان التسجيل يجري في مسرح التليفزيون بالكلية الحربية بمصر الجديدة، لم يكن يناقشني فيما سأقول قبل التصوير".

وأضاف فرحات قائلا: "كان  قنديل يترك باب الحرية مفتوحا لآخره، وكم من مرة تصادم مع الرقابة دفاعا عن كلمة الحق، وكان دائما هو المنتصر، فمصر كلها كانت تنتظر كلماته".

ودعا له مرددا: "رحمه الله كان إعلاميا من طراز نادر عاش مرفوع الرأس حر الكلمة واستمر على ذلك ليلقى وجه ربه راضيا مرضيا".

واشتهر قنديل بتقديم البرامج السياسية الناجحة، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، ونشر مذكراته بعنوان "عشت مرتين".

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