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النائب العام يفوز برئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة

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المستشار نبيل صادق النائب العام
المستشار نبيل صادق النائب العام

شيماء السيد

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النائب العام المستشار نبيل احمد صادق

جمعية النواب العموم الافارقة

العموم الافارقة

فاز النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، بأغلبية أصوات تجاوزت 80% من الأعضاء الحاضرين المشاركين فى التصويت فى الانتخابات التى خاضها اليوم، وأجريت فى دولة موريشيوس فى ختام فعاليات المؤتمر السنوى العام للجمعية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن جمعية النواب العموم الأفارقة تُعد المنصة التى تضم فى عضويتها أجهزة النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام فى القارة السمراء.

وتعد النيابة العامة المصرية من الدول المؤسسة للجمعية، وكان لها دور بارز خلال الأعوام الأخيرة فى دعم الجمعية والمشاركة فى تنظيم واستضافة فعالياتها وتحقيق أهدافها حول تعزيز التعاون القضائى المتبادل ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتعزيز كفاءة وقدرات أعضاء هيئات الادعاء العام الافريقية.


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