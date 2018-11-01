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الجيزة تقررغلق كوبري المرازيق لمدة 20 يوما

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كوبرى المرزايق
كوبرى المرزايق

وكالات - حنان حمدتو

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صيانة

محافظة الجيزة

كوبرى المرازيق

قررت محافظة الجيزة إغلاق كوبري المرازيق بمركز ومدينة البدرشين لرفع كفاءته، بدءا من اليوم الخميس، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة لمدة 20 يوما فى الاتجاهين القادم من الجيزة إلى القاهرة، حيث تشمل الأعمال صيانة الفواصل المعدنية وعمل طبقه الأيبوكسي الخاصة بسطح الكوبري.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عده تحويلات مرورية لعدم تكدس حركة السيارات والتأثير على مستخدمى الكوبرى، مشيرا إلى أن الدائري الإقليمي سيكون بديلاً مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات بالتعديلات المرورية.

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