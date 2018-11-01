غلق كوبرى المرازيق لمدة 20 يومًا للصيانة

01 نوفمبر 2018 - 12:09 م

قررت محافظة الجيزة اليوم الخميس، غلق كوبرى المرازيق بمركز ومدينة البدرشين لصيانته لمدة 20 يومًا فى الاتجاهين القادم من الجيزة إلى القاهرة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن إدارة المرور أجرت تحويلات لعدم تكدس حركة السيارات والتأثير على مستخدمى الكوبرى، مشيرًا إلى أن الدائرى الإقليمى سيكون بديلاً مؤقتا لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

ويربط كوبرى المرازيق محافظة الجيزة بمحافظة القاهرة من خلال قرية المرازيق التابعة لمركز ومدينة البدرشين ومنطقة التبين التابعة لمحافظة القاهرة