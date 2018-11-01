«تريكة» ينعى «حمدي قنديل» برسالة مؤثرة

01 نوفمبر 2018 - 12:11 م

نعى محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، الإعلامي حمدي قنديل، مساء أمس، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "رحم الله الكاتب والإعلامي الكبير حمدي قنديل وأسكنه فسيح جناته".

وتابع: "انكسر القلم الرصاص ولكن ما زالت كلماته وكتاباته عالقة في أذهان الجميع وصدق حين كتب عشت مرتين".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "تريكة" حيث قال أحمد منصور: "رحم الله صاحب القلم الحر والرأي المستنير أنيق الكلمة والمظهر الأستاذ الكبير حمدي قنديل".

وأضاف آخر: "حقاً لقد عاش مرتين".