«تريكة» ينعى «حمدي قنديل» برسالة مؤثرة

عمرو محمد
نعى محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، الإعلامي حمدي قنديل، مساء أمس، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وقال في تغريدة بـ"تويتر": "رحم الله الكاتب والإعلامي الكبير حمدي قنديل وأسكنه فسيح جناته".
وتابع: "انكسر القلم الرصاص ولكن ما زالت كلماته وكتاباته عالقة في أذهان الجميع وصدق حين كتب عشت مرتين".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "تريكة" حيث قال أحمد منصور: "رحم الله صاحب القلم الحر والرأي المستنير أنيق الكلمة والمظهر الأستاذ الكبير حمدي قنديل".
وأضاف آخر: "حقاً لقد عاش مرتين".
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