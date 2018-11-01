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القبض على صاحب لافتة "بحبك ياهاجر"

قضايا وحوادث

لافتة بحبك ياهاجر
لافتة بحبك ياهاجر

أحمد الشربينى

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ألقت الأجهزة الأمنية في المنوفية القبض على صاحب اللافتة المعلقة أمام كلية الهندسة المدون عليها "بحبك يا هاجر" بتهمة تعليق لافتة بدون تصريح.

وتبين من أن صاحب اللافتة يدعى "أحمد.م.ا" مشرف أمن بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وتم التوصل إليه عن طريق الخطاط محرر اللافتة

وبمواجهة الشاب قرر أنه يحب الطالبة دون علمها، وأنه قام بتعليق اللافتة أمام الكلية حتى تشاهدها لدى خروجها، ولم يكن يعلم أن تعليق لافتة بدون تصريح سيعرضه للمساءلة القانونية.


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