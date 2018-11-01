» بريطانية تعلن خطبتها من "شبح"

01 نوفمبر 2018 - 12:18 م

زعمت سيدة، من مدينة بريستول البريطانية، أنها أقامت علاقات حميمية مع أكثر من 20 شبحًا عندما كانت مراهقة، لكنها الآن عثرت أخيرًا على "حبها".

ولا تزال حكاية هذه المرأة الإنجليزية، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، مع الأشباح، متواصلة، بعدما أعلنت أنها ارتبطت بـ"شبح" خلال رحلة عمل في أستراليا وتطورت علاقتهما إلى حب.

وقالت أميثست ريلم، في حوارها مع برنامج "آي تي في ذيس مورنينج"، إنها شعرت بوجود "الشبح الحب" على متن الطائرة التي كانت فيها، مضيفة "لم أصدق الأمر في البداية.. كنت أعتقد أن الأشباح تستقر في مكان واحد"، وأوضحت "حدث هذا قبل تسعة أشهر.. تطورت الأمور كثيرا حيث أرغب الآن في الزواج منه وولادة طفل شبح".

وتابعت "عرض علي الزاوج الأسبوع الماضي حين كنا في رحلة إلى كهف ووكي هول في إنجلترا.. لم يجلس على ركبتيه لأنه لا يملكها.. لكنني سمعته يتكلم لأول مرة"، كما ذكرت ريلم أن الأشباح يتميزون بحبهم الحقيقي وحنانهم الزائد عن الرجال العاديين، مشيرة إلى أن "الاختلاف الوحيد هو أننا لا نستطيع رؤيتهم.. لكننا نشعر بهم".