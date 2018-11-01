ماذا قال "الحريرى" فى ذكرى ميلاد والده؟

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سعد الحريري
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وكالات- الدويني فولي

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غرّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في عيد ميلاد والده رفيق الحريري رئيس لبنان الأسبق.

وكتب الحريري في تغريدة على موقع التواصل "تويتر": "في ذكرى ميلادك يا والدي الحبيب، أدعو الله كما في كل يوم أن يتغمدك برحمته ورضوانه. على خطاك مستمرون نعمل لاستقرار لبنان وتقدمه وحماية العيش المشترك بين أبنائه".

وكان رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، قد قتل مع 21 آخرين في عام 2005، وذلك حين انفجرت شاحنة ملغومة قرب موكبه قرب فندق «سان جورج» في بيروت في 14 فبراير 2005.

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