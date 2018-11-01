هكذا نعى إعلاميون وفنانون "رئيس التحرير"

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رصاص

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عمرو الليثي

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بكلمات مؤثرة نعى إعلاميين وفنانون الإعلامي الراحل « حمدي قنديل»، الذي فارق عالمنا مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعدما أمتعنا بمسيرة عطاء كبيرة سوف تظل مُخلَّده في أذهان محبيه إلى الأبد.

ورثى الإعلامى «عمرو الليثي»، الراحل بهذه الكلمات الرقيقة: "رحم الله أستاذي العظيم حمدي قنديل الذي تتلمذت على يديه وتعلمت من علمه.. لقد فقدنا إعلاميا نزيها شريفا قلما يجود الزمن بمثله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نشر الإعلامى «شريف عامر»، صورة من إهداء الإعلامي الراحل إحدى مؤلفاته، وغرَّد قائلاً: "يا سبحان الله! لا إله إلا الله.. أمسكت بكتابك ووضعته على مكتبي لإعادة القراءة ظهر اليوم!! عشت مرتين وعلمتنا مرات ومرات. سلامنا لكل من نفتقده معك يا أستاذ حمدي"، وأضاف: " كنا نأنس بوجودهم حتى ولو غابوا، أيامنا تزداد وحشة ومدينتنا التي نعرفها تتغير".

 وقدم أيضا الفنان القدير «نبيل الحلفاوي» واجب العزاء في وفاة قنديل، قائلاً: "رحم الله الإعلامي الكبير صاحب الصوت الرخيم والحضور الوقور والخلق الرفيع والطلة المتميزة الأستاذ حمدي قنديل. بعد تقدير لم يوفق فيه انسحب من الساحة سياسيا وإعلاميا في هدوء يليق بوطنيته وحسن نيته. خالص المواساة لزوجته الفنانة نجلاء فتحي ولكل الأسرة ولتلاميذه ومحبيه".

من جانب آخر، نعى رواد موقع التغريدات تويتر، قنديل عبر هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وتشيع أسرة الإعلامي القدير الراحل «حمدي قنديل» جثمانه من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.

يذكر أن قنديل متزوج من الفنانة القديرة نجلاء فتحي، ويعد من أهم وأبرز نجوم التوك شو وصاحب البرنامج الشهير "قلم رصاص".

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