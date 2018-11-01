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محسن ناعيًا قنديل: وداعًا الأستاذ والمعلم المحترم

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محسن وقنديل
محسن وقنديل

متابعات- حنان حمدتو

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جنازة

محمد محسن

حمدي قنديل

نعى الفنان محمد محسن، الإعلامي الكبير حمدي قنديل الذي رحل عن  الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الأول من نوفمبر عن عمر يناهز 82 عامًا.

وشارك محمد محسن صورة له عبر حسابه على إنستجرام جمعته بحمدي قنديل، وعلق قائلًا: "وداعًا الأستاذ والمعلم والإعلامي القدير المحترم حمدي قنديل  إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى  قنديل بعد صراع مع المرض حسبما أشار شقيقه المحامي عاصم قنديل، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، من كبار الإعلاميين الذين تخصصوا في تقديم البرامج السياسية، واشتهر ببرنامج "رئيس التحرير" الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا.



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