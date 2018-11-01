نقيب الصحفيين السابق يشارك فى جنازة قنديل

01 نوفمبر 2018 - 01:31 م

حرص يحيى قلاش الكاتب الصحفى ونقيب الصحفيين السابق، على المشاركة فى صلاة جنازة الإعلامى والكاتب الصحفى حمدى قنديل، الذي رحل عن الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الأول من نوفمبر عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتوفى قنديل صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، حسبما أشار شقيقه المحامي عاصم قنديل، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، من كبار الإعلاميين الذين تخصصوا في تقديم البرامج السياسية، واشتهر ببرنامج "رئيس التحرير" الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا وبرنامج "قلم رصاص".

وشارك في تشييع الجثمان زوجة الراحل الفنانة نجلاء فتحى وابنتها وأفراد عائلته يتقدمهم المحامى عاصم قنديل، ولفيف من الفنانين والإعلاميين ومنهم فاروق الفيشاوي، عمرو سعد، والإعلامي جمال الشاعر، رجاء الجداوي، وميرفت امين، ودلال عبد العزيز، وإيناس الدغيدي، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامى حابر القرموطى.