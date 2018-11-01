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نيابة النقض توصى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

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أوصت نيابة النقض بتأييد أحكام الإعدام شنقًا في حق المتهم بقضية اغتصاب "طفلة البامبرز".

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار مختار مختار شلبى وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى وراغب محمد رفاعى، وبإمانة سر محمد عيسى بالحكم بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة جنا والمعروفة إعلاميًا باسم طفلة البامبرز.

وترجع أحداث القضية بتعرض الطفلة جنا محمد السيد 20 شهرًا إلى عملية خطف واغتصاب على يد إبراهيم إبراهيم محمود الرفاعى 34 سنة عاطل بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء لهوها أمام منزلها يوم جمعة، وقد شاهدت الواقعة أحد جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها فى منزل المتهم وقد أصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.


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