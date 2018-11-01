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100 ألف جنيه غرمة وحبس 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة

قضايا وحوادث

اغتصاب
اغتصاب

شيماء السيد

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عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الخميس، مدرسًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في "هتك عرض طالبة"، وتغريمه 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

يذكر أن الطالبة اتهمت المدرس في محضر رسمي بقيامه باستدراجها بحجة إعطائها أوراق دراسية مهمة وقام باصطحابها لمسكنه، وخلع عنها جزء من ملابسها وشل مقاومتها وملامسة مناطق حساسة من جسدها دون أن يغتصبها، وحينما عادت الطفلة إلى منزلها قامت بإخبار أسرتها بما حدث، فتوجهت بصحبتهم لقسم الشرطة للإبلاغ.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة كما ورد على لسان المجني عليها، وأفاد تقرير الطب الشرعي بوجود آثار اعتداء على المجني عليها من الخارج، وأنه بإجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلك الآثار أسفرت عن وجود بصمة دم المدرس المتهم.

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