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أستاذ علم اجتماع لواضعي المناهج: "ربنا هيحاسبكم"

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الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي
الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الأزمة التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة هي ضرب الحس الوطني، وهذا الأمر بدأ منذ السبعينيات.

وأضافت "زكريا"، خلال حوارها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن المعلم كان في السابق رسولاً للوطنية، لكنه مؤخرًا أصبح رسولا للدروس الخصوصية، وهذا الأمر ساهم في ضرب الحس الوطني لدى الشباب.

وتابعت أن الله سيحاسب من وضعوا مناهج التاريخ للطلاب، لأنها سيئة للغاية، لدرجة أنها أصبحت من أصعب المواد لدى الطلاب، لافتة إلى أن مادة مثل التاريخ كان من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانتماء الوطني.

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