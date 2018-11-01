موعد ومكان قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

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كرة القدم

الاتحاد الدولى

دورى ابطال افريقيا

الكونفدرالية

الكاف

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامة قرعة الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من مسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال "كاف"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إن قرعة الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستقام بعد غدٍ السبت.

ويشارك الأهلى والإسماعيلى في النسخة الجديدة بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصرى فى النسخة الجديدة بمسابقة كأس الكونفدرالية.

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