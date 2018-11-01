القرموطى ينهار من البكاء فى جنازة قنديل

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قرموطى قنديل
قرموطى قنديل

متابعات- حنان حمدتو

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انهار الإعلامي  جابر القرموطى  من البكاء حزنًا على فراق  رفيق مهنته الإعلامى  الصحفى حمدى قنديل، وذلك خلال مشاركته فى أداء صلاة الجنازة على جثمانه  بمسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم الخميس.

ومن جانبها انفجرت الفنانة نجلاء فتحي زوجة الإعلامى الراحل في البكاء خلال مشاركتها فى الجنازة وبدا عليها حالة الحزن  الشديد.

وتوفى قنديل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض حسبما أشار شقيقه المحامي عاصم قنديل، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، من كبار الإعلاميين الذين تخصصوا في تقديم البرامج السياسية، واشتهر ببرنامج "رئيس التحرير" الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا وبرنامج قلم رصاص .

وشارك في تشييع الجثمان زوجة الراحل الفنانة نجلاء فتحى وابنتها وأفراد عائلته يتقدمهم المحامى عاصم قنديل، ولفيف من الفنانين والإعلاميين ومنهم:فاروق الفيشاوي، عمرو سعد، والإعلامي جمال الشاعر، رجاء الجداوي، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وإيناس الدغيدي، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.




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