أول تصريح لمتهمة التحرش بالقرد

01 نوفمبر 2018 - 01:58 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المنصورة، اليوم، حبس المتهمة بالتحرش بالقرد 15 يومًا لاتهامها بالتحريض على الفسق، ونشر مواد جنسية على "فيس بوك".

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها كانت تداعب القرد داخل أحد المحلات، وأنها لامسته على سبيل المزاح مع أصدقائها المتواجدين معها، وفوجئت باستجابة القرد، وأن الموقف كان على سبيل الدعابة والهزار.

وذكرت المتهمة أن الفيديو تم تصويره ونشره دون علمها، وكان موقفًا عابرًا لم يستمر دقائق وكان بالمصادفة، وفوجئت بانتشاره وتوجيه الاتهامات لها.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، يفيد بتداول مقطع فيديو بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات، لإحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات "قرد" بأحد المحلات العامة بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق.