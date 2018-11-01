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تعاون قضائي بين محكمة النقض والقضاء العسكرى المصرى والعربي

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

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استقبل المستشار مجدى ابو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم عدد من رجال القضاء العسكرى المصرى والعربي بقاعة المكتبة بدار القضاء العالي للاطلاع والتعرف على أعمال محكمة النقض وألقى ابو العلا كلمة رحب فيها بالأعضاء المصريين والاشقاء العرب وأوضح مدى التعاون الارتباط بين القضائيين وأضاف أن القضاء العسكري لديه كافة الإجراءات والضمانات القضائية ويتوافر له الجيدة والنزاهة والموضوعية كالقضاء العادي ويمتاز بسرعة الفضل ومن هنا يأتي التعاون للتماثل بين القضائيين

وأكد أبو العلا أن محكمة النقض مستعدة لاستقبال كافة الدورات التدريبية في المجال القضائي بالتعاون مع وزارة العدل وكافة الجهات المعنية تماشيا مع دور مصر  الريادي الدائم  في مجال التعاون مع كل الأشقاء في كافة المجالات في ظل قيادة الرئيس السيسي وأجاب  رئيس مجلس القضاء الأعلى على كافة تساؤلات أعضاء القضاء العسكري  بمختلف الرتب

جاء ذلك في إطار الدورة التدريبية التي تنعقد بمركز الدراسات القضائية. بوزارة العدل لرجال القضاء العسكري المصري. والعربي من مختلف الدول العربية  وحضر اللقاء قيادات محكمة النقض وقيادات وزارة العدل صرح بهذا المستشار محمد رضا مستشار العلاقات بمحكمة النقض ونائب رئيس المحكمة

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