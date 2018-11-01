شاهد.. صلاح يستعيد ذكريات جزر المالديف

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أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

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نشر اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي صورة له من إجازته الصيفية التي قضاها فى جزر المالديف الصيف الماضى، قبل التحاقه بفريقه، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العالم وقبل عودته إلى صفوف فريقه.

ويظهر "صلاح" في الصورة وهو بجزر المالديف وخلفه نخلة، وعلق بجملة "صورنى وأنا مش واخد بالى" .

وكان "صلاح" قد تألق مؤخرًا مع ليفربول حيث أحرز هدفًا فى مرمى "كارديف سيتى يوم السبت الماضى.

شاهد..


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