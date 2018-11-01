غياب نجم "الدراويش" عن موقعة المصرى البورسعيدي

01 نوفمبر 2018 - 02:15 م

أعلن الدكتور أكرم عبد العزيز، عضو الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي، غياب جناح الفريق التونسي لسعد الجزيري، عن مواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها السبت المقبل، بسبب معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية.

ويحتاج "الجزيري" لفترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام، للتعافى من الإصابة قبل العودة للتدريبات الجماعية».

وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين وافقت على تبديل ملاعب الفريقين على أن يحتضن ملعب الإسماعيلية ديربى خط القنال بالدور الأول.