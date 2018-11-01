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أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

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أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

عرب وعالم

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"
أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

عبد القادر وحيد

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طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالكشف عن حقيقة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده باسطنبول مطلع الشهر الماضي.
وفي أول تصريح له عن القضية أكد في حوار خاص مع قناة دويتشه فيله الألمانية، على هامش مشاركته في "قمة العشرين للاستثمار في إفريقيا" ببرلين، أننا ن ندين الاغتيالات خاصة إذا تعلق الأمر بالصحفيين الذين يقومون بدور مهم، مطالبا بكشف حقيقة قضية خاشقجي كاملة للعالم، لكننا ضد النيل من السعودية ومن استقرارها، لأن عدم استقرارها مس من استقرار العالم العربي.
وفي ذات السياق نفي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، تصريحاته بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنه تم "تحريفها"، بعدما تناقلت عنه وسائل إعلام تشبييه إياه بالشاب محمد البوعزيزي الذي أشعلت وفاته الربيع العربي.
واعتبر الغنوشي، أن تشبيهه لخاشقجي بـ" بوعزيزي"، مفجر الثورة التونسية، لم يقصد به "التدخل في شؤون دولة أو الإشارة إلى أمر يخص هذا النظام أو ذاك.
وأضاف أن وجه المقارنة هو التفاعل والتعاطف مع الطرفين  باعتبار الأول رمزًا لمقاومة النظام السابق، وخاشقجي ضحية عنف سياسي ضد الصحفيين.
وشدد على أن العلاقات بالسعودية جيدة وأخوية"، معربًا عن أسفه إزاء قيام بعض الأطراف بـ "تحريف كلامي"، فيما اعتبر الهدف منه "بث الفتنة بيننا وبين رئاسة الجمهورية التونسية، وبيننا وبين المملكة، وهو أمر غير مسؤول وغير أخلاقي ولا أفق له.
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