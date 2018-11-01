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وزير العدل التركى: هذا شرطي لزيارة السعودية

عرب وعالم

عبد الحميد غل وزير العدل التركي
عبد الحميد غل وزير العدل التركي

وكالات- الدويني فولي

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جمال خاشقجي

مقتل

زيارة

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إنه من غير الصائب أن يزور النائب العام لإسطنبول، عرفان فيدان، السعودية في إطار التحقيق بمقتل الصحفي خاشقجي، قبل إجابة الرياض على أسئلة أنقرة.

وقال غل اليوم، في معرض تعليقه على إمكانية زيارة نائب عام اسطنبول إلى الرياض: "أعتقد أن هذا الأمر لن يكون واردا، لأن مسرح الجريمة يقع في تركيا، وباعتقادي، لن يكون صائبا الدخول في مرحلة أخرى قبل إجابة السعودية على أسئلة تركيا".

في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن القرار بهذا الشأن يعود إلى النيابة العامة التركية.

وجاء هذه التصريحات بعد يوم من مغادرة النائب العام السعودي، سعود المعجب، لإسطنبول التي زارها ضمن إطار التحقيق في مقتل خاشقجي.

وفي ختام الزيارة، أصدر النائب العام التركي بيانًا شدد فيه على أن اللقاءات مع الجانب السعودي لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يجب المعجب على أسئلة أنقرة بشأن مكان وجود جثة الصحفي المقتول وهوية المتورطين في الموضوع داخل تركيا.

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول.

وبعد 18 يوما من نفي المسئولون السعوديون تورط المملكة في القضية، أقرت المملكة بأن خاشقجي لقي مصرعه جراء "اشتباك بالأيدي" نشب داخل القنصلية بينه وفريق أمني مؤلف من 15 شخصًا.

وتجري النيابة السعودية تحقيقًا في الحادث وأوقفت 18 متهما، كلهم سعوديون، فيما وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مقتل الصحفي بأنه خطأ فادح، مقرّا بأن الفريق الأمني السعودي "تجاوز صلاحياته" في التعامل مع خاشقجي.

في غضون ذلك، خلص التحقيق التركي إلى أن خاشقجي قُتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية حسب خطة أعدت مسبقا، ثم تم تقطيع جثته والتخلص منها نهائيا.

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