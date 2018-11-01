"البارودى" تكشف حقيقة عودتها للفن

01 نوفمبر 2018 - 02:34 م

نفت الفنانة شمس البارودي ما تردد من أنباء حول عودتها مجددًا إلى التمثيل لافتة إلى أن علاقتها بالمجال الفني انقطعت تمامًا ولن تعود له مرة أخرى.

وأضافت "البارودي"، أنها منذ اعتزالها التمثيل فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وهى مقتنعة تمامًا بالقرار ولا تنوى تغييره، ولكن تظهر هذه الشائعات والأقاويل سنويا مع بداية نشاط العمل على مسلسلات رمضان.

وجاء ذلك ردًا منها على الشائعات التى انتشرت الفترة الماضية بقوة حول احتمالية ظهورها مجددا فى عمل فنى كبير، وفقا لـ"اليوم السابع".

شمس البارودى كان أول أدوارها فى مشوارها الفنى مسلسل "العسل المر" واقترنت بدايتها الفنية بأدوار الإغراء، وتزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969، ثم تزوجت من الفنان الكبير حسن يوسف عام 1972، وأنجبت من الفنان القدير 4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله، واعتزلت الفن عام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة، وارتدت الحجاب ثم النقاب لفترة قبل أن تعود للحجاب.