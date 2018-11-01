«حسن» عن «قنديل»: «كان شجاعًا وقت التضليل»

01 نوفمبر 2018 - 02:35 م

وصف الكاتب والروائي عمار علي حسن، الإعلامي الراحل حمدي قنديل بـ"الشجاع"، وذلك عقب وفاته بالأمس بـ"الشجاع".

ونعى "حسن" في تغريدة له بـ"تويتر" قائلا: "وسط إعلام الزعيق والنعيق والتطبيل والتضليل والتسطيح والتجريح يصبح افتقادنا لحمدي قنديل مضاعفا أضعافا كثيرة".

وتابع: "كان صوتا عميقا رزينا متسقا مع ذاته شجاعا في مواقفه، ليس لأنه نقد أهل الحكم غير مرة، في عهود متوالية، إنما لأنه اعتذر عن أخطائه كإعلامي رغم أن قامته وقيمته تغفر له الكثير".

وتوفي بالأمس الإعلامي حمدي قنديل عن عمر يناهز 82 عامًا إثر صراع طويل مع المرض.