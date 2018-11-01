قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 16 ساعة

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قطع المياه

قطع المياه فى القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق وهى: "جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقية – قطاع الأمن المركزي، تقسيم عمر بن الخطاب، مساكن الضباط، أطلس 3، مساكن النيل، وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة" لمدة 16 ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 11/3/ 2018 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من نفس اليوم السبت نظراً لتطوير طريق بلبيس الصحراوي وسيتم عمل اللحام لتحويل مسار الخط الرئيسي للمياه قطر 800 مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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