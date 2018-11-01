البورصة تخسر 52.3 مليار جنيه

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، شهر أكتوبر، على تراجع  جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 52.3 مليار جنيه ليصل لمستوي 751.5 مليار جنيه مقابل 803.8 مليار جنيه بالشهر السابق بنسبة تراجع  بلغت نحو 7%.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجعاً شهريًا قدره 9.3%،ليغلق عند مستوي  13250 نقطة.

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنهاية أكتوبر، بنسبة 2.3%، ليغلق عند 397.80 نقطة.

كما تراجع  مؤشر "إيجي إكس 100" بنهاية أكتوبر، بنسبة 3.9% إلى مستوى 1739 نقطة.

واستحوذت الأسهم علي 77.7% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة في حين بلغ قيم التداول علي السندات نحو 22.2% خلال الشهر.


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