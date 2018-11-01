  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
خاشقجي والعفو الدولية

تصعيد دولي جديد تجاه السعودية بسبب خاشقجي

البورصة

البورصة تخسر 52.3 مليار جنيه

صورة الخبر

"إندبندنت" تكشف عن منصب كبير للأمير أحمد

كاس الكونفدرالية

موعد ومكان قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتفقد شرم الشيخ بـ"الدراجة"

قنديل

انهيار نجلاء فتحى فى جنازة قنديل

إعدام ضابط علوي بتهمة اغتيال بشار

إعدام ضابط علوى بتهمة اغتيال بشار

قيادات في الإخوان تواصلت معه للعودة إلي مصر

قيادات فى الإخوان تواصلت معى للعودة إلى مصر

سعد الحريري

ماذا قال "الحريرى" فى ذكرى ميلاد والده؟

«كاف» يعلن حكم مباراة الأهلي والترجي

الرياضة

الاهلى والترجى
الاهلى والترجى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. "كاف" يعلن حكام مباراة الأهلى والترجي

#

تجديد حبس 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"

#

الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائى أفريقيا

#

رسميًا.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلي والترجي

المصريون

الاهلى

الترجى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اختيار الجزائري مهدي عبيد حكمًا لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد النادى الأهلى الأكثر نجاحاً فى أفريقيا حيث تمكن من حجز مقعده فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه، وحقق اللقب خلالها 8 مرات، بينما وصل الترجى إلى النهائى للمرة السابعة فى تاريخه، والثانية أمام النادى الأهلى بعد غياب 6 سنوات، وحقق اللقب مرتين.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن استخدام حكم الفيديو لأول مرة في تاريخ نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر غرفة مركزية أعدت خصيصًا للتجربة الجديدة.

يذكر أن الأهلي يواجه الترجي مجددًا في مباراة الإياب، والمقرر لها يوم 9 من الشهر الجاري بملعب رادس بتونس.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الترجي التونسي، مساء غد الجمعة، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو ..العثور على جثة طفل ملقاة بأرض زراعية
» «كاف» يعلن حكم مباراة الأهلي والترجي
» نيابة النقض توصى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"
» قضية خاشقجي باتت عالمية ولا يمكن التستر عليها
» الذهب يرتفع 3 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» مفاجأة جديدة في فريق البحث عن جثة "خاشقجي"
» بريطانية تعلن خطبتها من "شبح"
» وصول جثمان حمدى قنديل للصلاة عليه
» تعليق صادم من «ساويرس» عن ثورة يناير
» صلاح لمتابعيه: أنا كنت حساس ورومانسي
» قصص "مروّعة" عن العنف الجنسي ضد نساء كوريا الشمالية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك