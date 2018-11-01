» «كاف» يعلن حكم مباراة الأهلي والترجي

01 نوفمبر 2018 - 04:18 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اختيار الجزائري مهدي عبيد حكمًا لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد النادى الأهلى الأكثر نجاحاً فى أفريقيا حيث تمكن من حجز مقعده فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه، وحقق اللقب خلالها 8 مرات، بينما وصل الترجى إلى النهائى للمرة السابعة فى تاريخه، والثانية أمام النادى الأهلى بعد غياب 6 سنوات، وحقق اللقب مرتين.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن استخدام حكم الفيديو لأول مرة في تاريخ نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر غرفة مركزية أعدت خصيصًا للتجربة الجديدة.

يذكر أن الأهلي يواجه الترجي مجددًا في مباراة الإياب، والمقرر لها يوم 9 من الشهر الجاري بملعب رادس بتونس.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الترجي التونسي، مساء غد الجمعة، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.