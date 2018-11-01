» روسيا تكشف حقيقة علمها بخطة قتل خاشقجي

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المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

وكالات

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علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الأنباء حول أن موسكو علمت ما حدث لخاشقجي وقدمت معلوماتها لتركيا بالقول إن القضية تضخمت بقدر كبير من المكائد والافتراءات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في رد على طلب التعليق على ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، إن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية: "من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد السياسية والافتراءات، التي نراها اليوم".

وأضافت زاخاروفا: "إن بلادنا أعلنت من اليوم الأول أنه من الضروري القيام خطوة واحدة وهي إجراء تحقيق شامل ونزيه".



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