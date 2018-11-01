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استقالة ثاني وزير في الحكومة الأردنية بسبب السيول

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سيول الأردن
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وكالات - خالد الشرقاوي

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سيول الأردن

تقدم وزير التعليم الأردني عزمي محافظة باستقالته، بعد إعلان وزيرة السياحة لينا عناب استقالتها، على خلفية حادث البحر الميت الذي أودى بحياة 21 شخصًا بينهم طلاب ومدرسون، الأسبوع الماضي.

وأكد النائب الأردني خليل عطية اليوم الخميس، "استقالة وزير التعليم عزمي محافظة من منصبه"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتأتي استقالة وزير التعليم، بعد وقت قصير من تقدم وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، باستقالتها من منصبها، على خلفية كارثة سيول البحر الميت.

وأعلنت عناب عن استقالتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وأعلن الأردن، الجمعة الماضية، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.



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