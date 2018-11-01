» فحص بلاغات التغيب للتعرف على طفل عثر على جثته

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مديرية أمن الجيزة

اطفيح

بأرض زراعية

تفحص مديرية أمن الجيزة بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية طفل تم العثور على جثته داخل جوال، ملقاة بأرض زراعية بأطفيح.

وجارٍ الاستماع لأقوال صاحب قطعة الأرض الزراعية التى عُثر بها على جثة الطفل، لكشف ملابسات العثور على المجنى عليه.

وذكر  محمد سيد من أهالى قرية القبابات التى شهدت الواقعة، أنه أثناء قيام مالك الأرض الزراعية بقياس مساحتها اكتشف وجود جوال ملقى بها، وبفحصه عثر بداخلها على جثة الطفل، فأبلغ مركز شرطة أطفيح، حيث وصلت قوة أمنية وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة زراعية بقرية القبابات بأطفيح، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، داخل جوال، ملقاة بأرض زراعية.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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