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القبض على سارقي المواطنين بالإكراه بأبو النمرس

قضايا وحوادث

المتهمون وأمامهم المضبوطات
المتهمون وأمامهم المضبوطات

أحمد سالم

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سرقة بالاكراه

ابو النمرس

قوات البحث الجنائي

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بأبو النمرس، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالتهما إلى النيابة لتولى التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا من كلٍ من "أحمد . ف . س"عامل، و"محمد . إ . م"طالب مقيمين بدائرة المركز، بأنه أثناء سيرهما بمنطقة كوبرى بهجت دائرة المركز اعترضهما ثلاثة مجهولين، وهددوهما بأسلحة نارية وبيضاء واستولوا من الأول على (مبلغ مالي قدره 8200 جنيه وهاتف محمول ) ومن الثاني على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة "كريم . ع . س"21سنة،عاطل، و"عاشور . س . ع"25سنة، عاطل، و"فتحى . ع . ف"24سنة، عاطل، جميعهم مقيمين بذات الناحية، ولهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال اختبائهم بإحدى العشش بمنطقة الزراعات دائرة المركز.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش و8 طلقات خرطوش من ذات العيار، 2 قطعة سلاح أبيض ، مبلغ مالى قدره 1500 جنيه)، وبمواجهتهم لعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل "هارب") وأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والمبلغ المالى من متحصلات السرقة، وأن باقى المبلغ والهاتف المحمول بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



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