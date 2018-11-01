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سفير مصر في كندا يلتقي الشباب الكندي المشارك في منتدى شباب العالم

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السفير المصري في كندا
السفير المصري في كندا

حسن عاشور

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استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا أمس، الأربعاء، مجموعة من الشباب الكنديين والمصريين المشاركين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ .

وأشار أبوزيد خلال اللقاء، إلى أن عدد المشاركين في المنتدى هذا العام من كندا يقرب من خمسين مشاركاً، حرص عدد منهم من المقيمين في العاصمة أوتاوا وبعض المدن المجاورة على تلبية دعوة السفارة للالتقاء بهم قبل توجههم إلى مصر.

 وأضاف، أنه لمس اهتماماً وتطلعاً كبيراً من جانب الشباب للمشاركة في المنتدى في ظل ما سمعوا به من نجاح تجربة العام الماضي، لاسيما ما أتاحته من فرصة للشباب من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات والفرص المشتركة التي تواجه الشباب .

وأوضح أبو زيد، أنه حرص خلال اللقاء على تأكيد أن منتدى شباب العالم يأتي كانعكاس مباشر لإيمان القيادة المصرية بأهمية التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى شواغلهم وتطلعاتهم، لاسيما بعد نجاح تجربة منتديات الشباب المصرية التي تم تنظيمها خلال السنوات القليلة الماضية بشكل دوري، والتي أثبتت نجاحاً مبهراً.

كما حرص السفير المصري على الاستماع إلى الخلفية العلمية والعملية للمشاركين من الشباب الكندي، وسبل معرفتهم بالمنتدى ودوافع مشاركتهم فيه، حيث أكدوا على أنها فرصة جيدة لزيارة مصر، وللالتقاء بنظرائهم من مختلف دول العالم، كما أعربوا عن اهتمامهم بالموضوعات المختلفة المقرر أن يتم مناقشتها خلال جلسات المنتدى، والتي ستتناول قضايا اقتصادية وبيئية وسياسية وثقافية وفكرية .

هذا، وقد أكد سفير مصر في كندا للشباب المشاركين على أهمية استمرار التواصل بينهم وبين السفارة عقب عودتهم من شرم الشيخ، مقترحاً إمكانية تأسيس رابطة تضم كافة المشاركين في المنتدى من كندا على مدار الأعوام المختلفة .



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