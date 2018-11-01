  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:31 م
بحث متقدم
خاشقجي

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

سيول

"الأرصاد" تحذر من سيول على هذه المحافظات

البطاطس

الإفتاء: شراء «بطاطس الشرطة» حلال

الدولار والجنيه

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

بن سلمان وخاشقجي

3 تنازلات تنقذ«بن سلمان» من عاصفة خاشقجي

صندوق النقد الدولي

مصر تعلن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

الاهلى

طبيب الأهلي يعلن غياب نجمه عن موقعة الترجي

مدبولي

7 قرارات لمجلس الوزراء.. تعرف عليها

أرشيفية

وفد من المخابرات المصرية يلتقي هيئة مسيرة العودة بغزة

حواس

زاهي حواس يكشف تفاصيل حرب الفراعنة للإرهاب منذ 4500 عام

«أردوغان» و«ترامب» يتوصلان إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية

آخر الأخبار

أردوغان وترامب
أردوغان وترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ترامب شكر أردوغان على خلفية هذا الأمر الهام

#

ترامب: هذا موعد كشف لغز اختفاء خاشقجي

#

ميركل: الوقت ينفد دون التوصل لهذا الأمر الهام

#

دعوة خطيبة "خاشقجي" للبيت الأبيض واتصالات مع "بن سلمان"

أردوغان

ترامب

اتفاق

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية بحثا فيها عددًا من قضايا العلاقات الثنائية والإقليمية على رأسها الأزمة السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئاسة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في سوريا و"تطرقا إلى الإجراءات المتعلقة بمنبج وإدلب".

وذكرت الوكالة أن أردوغان وترامب اتفقا على البقاء على تواصل وثيق في المرحلة المقبلة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدين "عزمهما لاتخاذ خطوات بناءة نحو تعزيز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط مسئول بحي البساتين وآخرين بتهمة تزوير تصاريح مرافق
» البرازيل تتجه لنقل سفارتها إلى القدس
» روسيا تكشف حقيقة علمها بخطة قتل خاشقجي
» «كاف» يحدد موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية
» «أردوغان» و«ترامب» يتوصلان إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية
» القبض على سارقي المواطنين بالإكراه بأبو النمرس
» فحص بلاغات التغيب للتعرف على طفل عثر على جثته
» استقالة ثاني وزير في الحكومة الأردنية بسبب السيول
» تصعيد دولي جديد تجاه السعودية بسبب خاشقجي
» تطهير أخطر بؤرة لتجارة الاستروكس والهيروين ببولاق الدكرور
» المقاولون العرب يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:41 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك