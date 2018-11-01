» «أردوغان» و«ترامب» يتوصلان إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية

01 نوفمبر 2018 - 06:01 م

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية بحثا فيها عددًا من قضايا العلاقات الثنائية والإقليمية على رأسها الأزمة السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئاسة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في سوريا و"تطرقا إلى الإجراءات المتعلقة بمنبج وإدلب".

وذكرت الوكالة أن أردوغان وترامب اتفقا على البقاء على تواصل وثيق في المرحلة المقبلة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدين "عزمهما لاتخاذ خطوات بناءة نحو تعزيز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة".



