التموين تضبط 2 طن أسماك فاسدة بشبرا الخيمة

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وزارة التموين

مباحث التموين

شبرا الخيمة

نجحت مباحث التموين بالقليوبية في ضبط 2 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

كانت تحريات مباحث التموين (بمديرية أمن القليوبية) قد أكدت قيام المدعو "ثروت.ع"، 41 سنة، مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بحيازة كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبيعها في الأسواق لجمهور المستهلكين والمحلات التجارية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القيام بحملة تموينية بالتنسيق مع لجنة فنية من الجهات المختصة استهدفت الثلاجة محل التحريات، أسفرت عن ضبط 2 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بناء على التقرير الفني البيطري الصادر من اللجنة المرافقة للمأمورية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.



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