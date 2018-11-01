» «كاف» يحدد موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

01 نوفمبر 2018 - 06:05 م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، سحب قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل، يوم السبت المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" "قرعة الدور التمهيدي لموسم 2018 /2019 من بطولات إفريقيا للأندية ستُجرى يوم السبت 3 نوفمبر 2018 بمدينة الرباط المغربية، خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف".

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر في وقتٍ سابق تغيير مواعيد بطولات الأندية، حيث تنطلق النسخة المقبلة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية "كأس الاتحاد" من شهر نوفمبر الجاري، فور نهاية النسخة الجارية.

ويستضيف النادي الأهلي فريق الترجي في التاسعة مساء غدًا الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى من خلالها المارد لتحقيق نتيجة قبل مباراة العودة الجمعة المقبلة.



