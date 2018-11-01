ضبط فني تكييفات بأكتوبر

01 نوفمبر 2018 - 06:07 م

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لشروعه في سرقة جزء من مشتملات جهاز تكييف من أحد المراكز التجارية بأكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من "أحمد ش.م"، 23 سنة، مسئول الأمن بأحد المراكز التجارية، بدخول سيارة ملاكي إلى الجراج الخاص بالمركز من الاتجاه المعاكس، وتوقفها أمام الغرفة الخاصة بكاميرات المراقبة، وترجل قائدها وقيامه بقطع كابل الكهرباء المغذي لوحدة التبريد والتكييف الخاصة بالغرفة وحال محاولة استيقافه لاذ بالفرار، وكسر إحدى البوابات.

تم تشكيل فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وتوصلت جهود العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، إلى أن السيارة المستخدمة فى الواقعة مُسجلة باسم "خالد ع.ى"، 44 سنة، أمين مخزن بإحدى الشركات مُقيم بالعمرانية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مالك السيارة بمحل إقامته وتبين عدم تواجده وبسؤال شقيقه قرر أن السيارة مؤجرة لفني تكييف يدعى "كرم .م.ف"، 32 سنة، وتمكن المقدم إسلام المهداوي من ضبطه والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبمناقشته اعترف بشروعه في سرقة جزء من مشتملات جهاز التكييف، إلا أن أفراد الأمن الإداري بالمركز التجاري قاموا بملاحقته، فلاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



