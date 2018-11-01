» البرازيل تتجه لنقل سفارتها إلى القدس

01 نوفمبر 2018 - 06:11 م

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو، تنفيذ وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، ومن ثم الاعتراف بها كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس البرازيلي؛ ردًّا على سؤال لصحيفة "إسرائيل هايوم" حول نيته نقل السفارة إلى القدس التي عبّر عنها خلال حملته الانتخابية، قال "بولسونارو" إن إسرائيل يجب أن تكون حرة في اختيار عاصمتها، مجددًا نيته نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف "بولسونارو"، في مقابلة نشرت أمس الخميس، مع الصحيفة المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عندما كنت أُسأل خلال الحملة ما إذا كنت سأفعل ذلك بعد أن أصبح رئيسا، كنت أجيب بنعم، أنتم من يقرر ما هي عاصمة إسرائيل وليس الأمم الأخرى".

وفاز بولسونارو (63 عاما) الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية وضد النساء والمثليين.



