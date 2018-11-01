  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:30 م
بحث متقدم
خاشقجي

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

سيول

"الأرصاد" تحذر من سيول على هذه المحافظات

البطاطس

الإفتاء: شراء «بطاطس الشرطة» حلال

الدولار والجنيه

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

بن سلمان وخاشقجي

3 تنازلات تنقذ«بن سلمان» من عاصفة خاشقجي

صندوق النقد الدولي

مصر تعلن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

الاهلى

طبيب الأهلي يعلن غياب نجمه عن موقعة الترجي

مدبولي

7 قرارات لمجلس الوزراء.. تعرف عليها

أرشيفية

وفد من المخابرات المصرية يلتقي هيئة مسيرة العودة بغزة

حواس

زاهي حواس يكشف تفاصيل حرب الفراعنة للإرهاب منذ 4500 عام

التحقيقات ترجح:

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

محمد فضل- وكالات

أخبار متعلقة
#

تصعيد دولي جديد تجاه السعودية بسبب خاشقجي

#

مفاجأة جديدة في فريق البحث عن جثة "خاشقجي"

#

الأمم المتحدة للسعودية: لا تراوغوا أين جثة خاشقجي؟

#

تركيا ترفض طلب النائب العام السعودي

جثة

خاشقجي

إذابة

حمض الأسيد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن السلطات التركية ترجح نظرية مفادها أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد تم إذابتها باستخدام حمض الأسيد.

وجاء ذلك غداة إعلان النيابة العامة في مدينة إسطنبول، أن "خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا، ثم تم تقطيع جثته والتخلص منها نهائيا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن "السلطات التركية ترجح نظرية مفادها أن جثة خاشقجي تمت إذابتها باستخدام حمض الأسيد داخل القنصلية السعودية أو في مقر إقامة القنصل السعودي القريب (من القنصلية)".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية إن "الأدلة البيولوجية التي تم اكتشافها في حديقة القنصلية تدعم النظرية القائلة بأن جثة خاشقجي تم التخلص منها بالقرب من المكان الذي قتل وقطعت أوصاله فيه".

وأوضح المسؤول التركي أن: "جثة خاشقجي لم تكن بحاجة إلى دفن"، مشيرا إلى أن "المحققين الأتراك لا يعتقدون بوجود متعاون محلي".

كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول تركي آخر قوله إن النائب العام السعودي سعود المعجب، لم يقدم أي معلومات عن موقع وفاة خاشقجي ولم يحدد من هو "المتعاون المحلي" المذكور.

وفى أنقرة، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، إن قضية خاشقجي "باتت عالمية"، ولا يمكن لأحد التستر عليها أو التهرب من المسؤولية.

وأوضح غُل في تصريحات صحفية أن تركيا تتطلع لتعاون وثيق من جانب المسؤولين السعوديين بشأن القضية وأن على الرياض تقديم الدعم من أجل كشف كل ما يتعلق بها.

وأشار إلى عدم حصول النيابة التركية على أجوبة من النائب العام السعودي رغم تقديم أسئلة خطية له حول مقتل خاشقجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط مسئول بحي البساتين وآخرين بتهمة تزوير تصاريح مرافق
» البرازيل تتجه لنقل سفارتها إلى القدس
» روسيا تكشف حقيقة علمها بخطة قتل خاشقجي
» «كاف» يحدد موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية
» «أردوغان» و«ترامب» يتوصلان إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية
» القبض على سارقي المواطنين بالإكراه بأبو النمرس
» فحص بلاغات التغيب للتعرف على طفل عثر على جثته
» استقالة ثاني وزير في الحكومة الأردنية بسبب السيول
» تصعيد دولي جديد تجاه السعودية بسبب خاشقجي
» تطهير أخطر بؤرة لتجارة الاستروكس والهيروين ببولاق الدكرور
» المقاولون العرب يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:41 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك