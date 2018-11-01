» الرئيس الفلسطيني يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار السفير دياب اللوح، إلى وصول الرئيس محمود عباس، ظهر غدًا الجمعة، وأن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا دوام وعمق التعاون والتباحث بين القيادتين في كافة التطورات السياسية والميدانية.