  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:10 م
بحث متقدم
شعار الاخوان

مفاجأة.. قيادات إخوانية ترغب في العودة إلى مصر

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ودجلة

أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

الأزهر يحسم الجدل حول صحة توقيت أذان الفجر

أرشيفية

هل يتوسط البشير لإنهاء الأزمة بين مصر وتركيا؟

محمد صلاح

«صلاح» يكشف كواليس جديدة قبل انتقاله لليفربول

خاشقجي

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

سيول

"الأرصاد" تحذر من سيول على هذه المحافظات

البطاطس

الإفتاء: شراء «بطاطس الشرطة» حلال

بن سلمان وخاشقجي

3 تنازلات تنقذ«بن سلمان» من عاصفة خاشقجي

الدولار والجنيه

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

الرئيس الفلسطيني يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

آخر الأخبار

محمود عباس
محمود عباس

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

سفير مصر في كندا يلتقي الشباب الكندي المشارك في منتدى شباب العالم

#

بدء الورش التحضيرية لجلسات منتدى شباب العالم

#

السفير المصري في أوغندا يلتقي بالمشاركين في منتدى شباب العالم

#

معلومات لا تعرفها عن منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

الرئيس الفلسطيني

منتدى العالم

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار السفير دياب اللوح، إلى وصول  الرئيس محمود عباس، ظهر غدًا الجمعة، وأن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا دوام وعمق التعاون والتباحث بين القيادتين في كافة التطورات السياسية والميدانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خمر مغشوش يودي بحياة 85 إيرانيًا في 56 يومًا
» بالفيديو.. وصول قوات «درع العرب-1» لمصر
» إجهاض راكبة إثيوبية بمطار القاهرة
» الرئيس الفلسطيني يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» «كارتيرون» يتحدث عن استعدادات الأهلي للنهائي أفريقيا
» روسيا تلقي القبض على أفراد من تنظيم «التكفير والهجرة»
» صورة.. نجم البايرن يتنكر في رجل عربي بحوزته قنبلة
» «الرقابة المالية» تجمد شركة تابعة لـ«نجيب ساويرس»
» عودة أعمال توصيل الغاز للمنازل بشمال سيناء
» "الإغاثة التركية" تقدم مساعدات لجرحى مسيرات "العودة"
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام دجلة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك