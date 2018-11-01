» الرئيس الفلسطيني يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

01 نوفمبر 2018 - 07:27 م

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.



