» بالفيديو.. وصول قوات «درع العرب-1» لمصر

01 نوفمبر 2018 - 07:28 م

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فيديو لوصول القوات المشاركة في فعاليات التدريب المشترك (درع العرب – 1)، والذى ينفذ لأول مرة في مصر فى الفترة من 3 – 16 / 11 / 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط، وذلك فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة.

حيث بدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية؛ حيث تشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كما تشارك كل من ( المغرب، لبنان ) بصفة مراقب.

ويأتى التدريب " درع العرب -1 " فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.