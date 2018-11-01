» إجهاض راكبة إثيوبية بمطار القاهرة

01 نوفمبر 2018 - 07:30 م

وضعت راكبة إثيوبية جنينها متوفيًا لحظة وصولها مطار القاهرة، اليوم الخميس، قبل أن يتم إنقاذها ونقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

وفوجئ العاملون بالمطار براكبة إثيوبية في صالة السفر أصيبت بحالة إجهاد، وعلى الفور تم استدعاء طبيب الحجر الصحي، وتوقيع الكشف الطبي عليها تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم مساعدتها لوضع جنينها والذي تبين أنه متوفى.

وتم نقل الراكبة وجنينها المتوفي إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة، لاستكمال علاج الأم، ودفن الجنين.