تعليق قرينة الرئيس على منتدى شباب العالم

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أعربت السيدة إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية،عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت حرم الرئيس في تغريدة لها، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعيدة بوصولي إلى أرض مدينة السلام شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الجديدة لعام 2018، في حضور آلاف الشباب من مختلَف دول العالم».

وأضافت أن «المنتدى حدثٍ عالميٍ يجسّد حجم التخطيطٍ البنّاء والجهدٍ المتواصل على مدار أشهر طويلة، لإخراج هذا الحدث في أفضل وأرقى صورةٍ ممكنة».





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