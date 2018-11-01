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الأمم المتحدة تصوت لصالح رفع الحصار الأمريكي عن كوبا

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الأمم المتحدة
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وكالات - خالد الشرقاوي

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رفع الحصار

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا للمرة الـ27، والذي تم فرضه منذ 55 عاما.

 وصوت لصالح القرار الذي قدمته كوبا 189 دولة، فيما عارضت التصويت دولتين، الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، التي تدعم تقليديا الموقف الأمريكي في هذه القضية.

وجاء في القرار المتخذ، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تحث مرة أخرى الدول التي توجد فيها هذه القوانين والتدابير والتي تتخذها باستمرار، على اتخاذ الخطوات الضرورية بهدف إلغائها أو إنهاء إجراءاتها في أقرب وقت ممكن".

هذا وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق من يوم، أمس الأربعاء، أن بلاده تأمل بأن تصبح العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا إيجابية بشكل كبير، وبأن لا تتدهور، وأنها ستصوت مرة أخرى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرار حول رفع الحصار الاقتصادي عن الجزيرة.

هذا، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت العام الماضي، عن تشديد العقوبات ضد كوبا، اعتبارا من 9 نوفمبر. وتخص العقوبات التعاملات المالية والتجارة والتعليم ومجالات أخرى.

وفي عام 2014 أعلنت الولايات المتحدة وكوبا عن بدء العمل على تطبيع العلاقات تدريجيا، وتمت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما لهافانا، لكن الرئيس الجديد، دونالد ترامب، اعتبر هذه السياسات خاطئة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحصار الاقتصادي حتى إحراز "تقدم ملموس" فيما يخص حقوق الإنسان، في كوبا.


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