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رئيس حزب «شفيق» يشارك في منتدى شباب العالم

الحياة السياسية

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

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الحركة الوطنية

شفيق

شباب العالم

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية»، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، أن منتدى شباب العالم، يعكس الصورة الحضارية لمصر، خاصة في ظل وجود هذه التجمعات التي تضم مجموعات من الشباب من الجنسيات المختلفة من دول العالم .

وأضاف «السيد»، الذي توجه اليوم إلي مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في فاعليات المنتدى العالمي، أن مثل هذه المنتديات والمؤتمرات فرصة ذهبية للاحتكاك بين ثقافات العالم والحوار وتبادل الآراء والخبرات، فضلًا عن أنها فرصة ذهبية لتوصيل رسائل إلي كل دول العالم من خلال شبابهم المشاركين أن مصر بلد حضارة وتاريخ وأنها بلد أمن وأمان واستقرار .

وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية، في بيان له، أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي رأس هذا المنتدى ومشاركاته في فاعلياته ترسخ صور إيجابية في أذهان شباب العالم المشاركين بأن مصر بلد ديمقراطية وان قيادتها السياسية، حريصة علي التحاور مع الشباب لإعطائهم فرص حقيقية للظهور وإبداء الرأي حول كل القضايا التي تهم الشأن الداخلي والخارجي وكذلك طرح الحلول والمقترحات بهدف إدماجهم في الحياة العامة وإشراكهم في صنع القرار وتأهيلهم علي القيادة والمشاركة باعتبار أن الشباب هم الأمل وهم المستقبل الذي يضمن للدولة البقاء والاستمرار .

وأوضح أن من أهم فوائد مثل هذه المنتديات هو بناء شبكة علاقات دولية وشعبية وقنوات اتصال قوية مع أبناء هذه الدول، تساهم في خلق رأي عام خارجي مؤيد للمصريين ومتعاطف مع قضاياهم وحقوقهم ويفند كل الأكاذيب التي تروج ضد مصر من الجماعات المتطرفة وأعداء الدولة المصرية وكذلك يساهم أيضاً في مد جسور التواصل وتشكيل لوبي شبابي عالمي يمثل قاعدة جماهيرية مؤيدة لنا في كل الدول المشاركة.


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