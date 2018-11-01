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خمر مغشوش يودي بحياة 85 إيرانيًا في 56 يومًا

عرب وعالم

خمر - أرشيفية
خمر - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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إيران

خمر مغشوش

أعلنت إيران، اليوم الخميس، وفاة 85 شخصًا، تسممًا بخمور مغشوشة، خلال الأيام الـ 56 الماضية.

وأوضح رئيس مؤسسة الطوارئ الطبية بالإنابة، بير حسين كوليوند، أن مجموع حالات التسمم جراء تعاطي الخمور المغشوشة، بلغت 974 حالة في الفترة بين 6 سبتمبر و31 أكتوبر الماضيين.

وأضاف "كوليند"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن تلك الحالات سُجّلت في محافظات طهران، وهرمزغان، وخراسان الشمالية، وألبرز، كهكيلوية- بوير أحمد، ومركزي، وفارس، وقزوين، وكردستان.

وذكر أن 883 من المصابين ذكور، و91 إناث، وأن نصفهم من الشباب تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن بيع واستهلاك المشروبات الكحولية محظورة للمواطنين المسلمين في إيران، ويتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية أو إنتاجها في منازل وأماكن غير مرخصة.


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