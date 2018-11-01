حبس تاجر هتك عرض موظفة

01 نوفمبر 2018 - 07:48 م

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر مواد غذائية بالحبس سنة، لقيامه بهتك عرض موظفة بالقوة بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم، 12423 لسنة 2016 جنايات أول العاشر، المقيدة رقم 5496 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "مي م م ع" 28 سنة، مقيمة بالعاشر من رمضان، موظفة، تتهم فيه "وائل م ال ال" 38 سنة، تاجر مواد غذائية، مقيم بالعاشر من رمضان، بهتك عرضها.

وكشفت التحقيقات عن صحة البلاغ، وأن المتهم هتك عرض المجنى عليها بالقوة، بعدما باغتها أثناء استقلالها سيارة أجرة وجلوسه خلفها، حيث مد يديه اسفلها ولامس موطن عفتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.