أمن العجوزة يحبط إدخال "ترامادول وكلونازيبام" لسجين داخل الحجز

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أمن العجوزة

ترامادول وكلونازيبام

خانها الشيطان وصور لها أنها ستنجح فى تنفيذ مخططها بإدخال دولاب مخدرات يحتوى على ترامادول وكلونازبيام  وبنزوهيسكول لسجين على ذمة قضايا إتجار فى المخدرات داخل قسم شرطة العجوزة، إلا أن ضابط الشرطة المشرف على دخول الزيارات لحجز القسم تمكن من ضبطها وتسليمها للنيابة التى بدورها أحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة.

أمام هيئة المحكمة فى القضية رقم 7537 لسنة 2018 جنايات العجوزة، يقول إسلام خالد ملازم بقسم شرطة العجوزة، بأنه حال مباشرته مهام عمله بالإشراف على دخول الزيارات لحجز القسم حضرت إليه المتهمة الأولى "عزيزة . ج" 34 سنة، لإدخالها بعض الحقائب للمتهم الثانى "ناصر . ه" 37 سنة، والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية اتجار فى المخدرات، وبتفتيش إحدى الحقائب وقائيا عثر على أقراص مخدرة " ترامادول وكلونازبيام  وبنزوهيسكول"، لافتا إلى أنه بمواجهة المتهمة بالمضبوطات أقرت بأنها قصدت إدخالها للمتهم الثانى للإتجار فيها داخل الحجز.

وقالت المتهمة أمام هيئة المحكمة، إنها لم تتعاطى المخدرات واتفقت مع المتهم الثانى على إحضار الأقراص المخدرة للاتجار فيها داخل الحجز وبيعها للمتعاطين.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محسن محمد داوود، وعضوية المستشاريين، عصام منير ووليد أبو المعاطى، بالسجن 3 سنوات للمتهمة مع الشغل والنفاذ، وبراءة المتهم الثانى بعدما أنكر أمام هيئة المحكمة معرفته بما خططت له المتهمة الأولى.


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