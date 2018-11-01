» الزمالك يعبر وادي دجلة برباعية.. ويعود لصدارة الدوري

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المصريون

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على وادى دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز .

أحرز أهداف الزمالك كلا من كهربا و إبراهيم حسن و محمود علاء و يوسف أوباما بالدقائق 31 و 44 و 60 و 63 على الترتيب بينما سجل هدفى وادى دجلة إبراهيما نداى بالدقيقتين 24 و 79 .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 20 فى صدارة ترتيب الدورى ، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 11 بالمركز الثالث عشر.

بدأت سخونة المباراة مبكرا بالدقيقة 4 بعد توغل يوسف أوباما فى دفاعات دجلة وتسديد كرة قوية لكنها علت العارضة .

ويعلن الحكم إلغاء هدف للزمالك من رأسية أوباما بالدقيقة 6 بداعى التسلل .

ويستمر الطوفان الهجومى الأبيض بتسديدة قوية من كهربا بالدقيقة 7 لكنها تعلو العارضة بقليل .

ويحاول لاعبو دجلة امتصاص حماس لاعبى الزمالك بالاستحواذ على الكرة فى وسط الملعب بعد البداية الهجومية من الفريق الأبيض لتسجيل هدف مبكر .

وتضيع فرصة هدف محقق من الزمالك بالدقيقة 12 بعد توغل كاسونجو تجاه مرمى دجلة لكنه يفشل فى الوصول للمرمى بعد تدخل الدفاع الدجلاوى .

وتضيع أول فرصة لدجلة بالدقيقة 15 بعد مرور تسديدة إبراهيما نداي بجوار القائم الأيسر لعماد السيد حارس الزمالك .

ويمرر فرجانى ساسى كرة سحرية تجاه كهربا داخل منطقة جزاء دجلة لكن يفشل الأخير فى السيطرة عليها لتضيع فرصة محققة للزمالك بالدقيقة 19 .

ويسدد السيد سالم كرة صاروخية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 23 لكن يتدخل محمود علاء ويحول مثار الكرة لتصبح ركلة ركنية .

وعكس أحداث المباراة ينجح إبراهيما نداي فى تسجيل هدف مفاجئ لدجلة بالدقيقة 24 بعد خطأ دفاعى زملكاوى باللعب على مصيدة التسلل لكن تصل الكرة للمهاجم الدجلاوى ويضعها فى المرمى الأبيض بسهولة .

وبعد دقيقة واحدة كاد نداى أن يضيف الهدف الثانى بعد ارتباك فرجانى ساسى داخل منطقة جزاء الزمالك وإرجاع الكرة قصيرة لعماد السيد لكن يتدخل الأخير وينقذ الموقف قبل وصول مهاجم دجلة للكرة.

ويسدد كهربا كرة قوية تجاه مرمى دجلة بالدقيقة 29 يتصدى لها ببراعة محمد عبد المنصف .

وينجح كهربا فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 31 بعد خطأ دفاعى من دجلة ليستخلص الكرة ويضعها فى شباك عبد المنصف .

ويشهر محمود عاشور حكم اللقاء البطاقة الصفراء فى وجه محمود علاء مدافع الزمالك بعد تدخله مع أحد لاعبى دجلة .

ويقود نداى هجمة خطيرة لدجلة بالدقيقة 39 ويسدد كرة قوية تجاه مرمى الزمالك لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لعماد السيد .

ويسدد أوباما الكرة تجاه مرمى دجلة بالدقيقة 40 لكنها تصل سهلة فى يد محمد عبد المنصف .

وينجح إبراهيم حسن فى تسجيل الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 44 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تسكن شباك دجلة .

ويحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثانى

جاءت بداية الشوط الثانى هادئة على عكس الأول، حيث أنحصر اللعب فى وسط الملعب مع تراجع ملحوظ للاعبى الزمالك فى وسط ملعبهم .

ورغم استحواذ لاعبى دجلة على الكرة خلال الدقائق الأولى لكن سيطرة سلبية دون فاعلية حقيقة على مرمى الزمالك .

ويحتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لدجلة على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ويسددها السيد سالم لكن تعلو العارضة البيضاء .

ويسقط بهاء مجدى داخل المستطيل الأخضر بالدقيقة 54 بعد محاولته تشتيت الكرة لكنها يسقط بطريقة خاطئة مما عرضه للإصابة دون أى تدخل من لاعبى دجلة ليتدخل الطاقم الطبى للزمالك ويمنحه العلاج اللازم قبل استكمال اللعب .

ويمرر فرجانى ساسى كرة متقنة لكاسونجو بالدقيقة 56 على حدود منطقة جزاء دجلة ويسدد المهاجم الكونغولى الكرة لكن يتصدى لها محمد عبد المنصف .

ويجرى جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 56 بخروج بهاء مجدى للإصابة ونزول أحمد فتوح .

وتمنع العارضة محمود علاء من تسجيل ثالث أهداف الزمالك بالدقيقة 57 بعد رأسية متقنة .

وينقذ محمد عبد المنصف مرمى دجلة من هدف محقق بالدقيقة 58 بعد إنفراد كهربا بالمرمى ويسدد الكرة بقوة لكن يتصدى لها أوسة .

ويحتسب محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 59 بعد لمس أسامة العزب لاعب دجلة الكرة بيده داخل منطقة الجزاء .

وينجح محمود علاء فى تسجيل الهدف الثالث للزمالك من ركلة الجزاء بالدقيقة 60 ليسجل سابع أهدافه فى مسابقة الدورى الممتاز .

ويستمر مسلسل أهداف الزمالك بالدقيقة 63 بعد نجاح يوسف أوباما فى إضافة الهدف الرابع عقب انفراده بمرمى دجلة ويضع الكرة فى شباك عبد المنصف .

ويجرى دجلة تغيير بالدقيقة 65 بنزول كريم ممدوح وخروج محمد رضا بوبو .

ويشهر الحكم بطاقة صفراء جديد كانت هذه المرة من نصيب محمد عبد الغنى مدافع الزمالك بعد تدخله بقوة مع إبراهيما نداى مهاجم دجلة .

وتضيف فرصة هدف آخر للزمالك بالدقيقة 70 بعد تسديدة محمود عبد العزيز من داخل منطقة الجزاء لكنها تصطدم بمدافع دجلة لتصبح ركلة ركنية .

ويجرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 71 بنزول عمر السعيد وخروج كاسونجو .

ويحتسب محمود عاشور ركلة جزاء لدجلة بالدقيقة 76 بعد قيام محمد عبد الغنى بالتدخل مع لاعب دجلة داخل منطقة الجزاء ، ويشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لمدافع الزمالك ليتعرض للطرد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبى الأبيض .

وينجح إبراهيما نداى فى تسجيل ثانى أهداف دجلة بالمباراة بالدقيقة 79 من ركلة الجزاء .

ويجرى السويسرى جروس ثالث تغييرات الزمالك بالدقيقة 80 بنزول حازم إمام وخروج محمود كهربا .

ويعطى المدرب السويسرى تعليمات للتونسى حمدى النقاز بالتواجد فى مركز قلب الدفاع بجوار محمود علاء فى الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتعويض طرد عبد الغنى .

ويقود إبراهيم حسن هجمة مرتدة للزمالك بالدقيقة 83 ثم يسدد الكرة تجاه مرمى دجلة لكن يتصدى لها محمد عبد المنصف .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمد عبد العاطى لاعب دجلة بسبب الاعتراض بالدقيقة 84 .

ويسدد بوبو كرة قوية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 87 تصطدم بأقدام المدافعين لتغيير اتجاهها لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لعماد السيد وتصبح ركلة ركنية .

ويحتسب محمود عاشور حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل من ضائع، لتزداد سخونة اللقاء فى الدقائق الأخيرة، لكن دون فرص محققة على المرميين لينتهى اللقاء بفوز الزمالك برباعية نظير هدفان لدجلة .

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